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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раскрыты слова сердитого Клоппа арбитру

20 Декабря 2021 • 14:53 Комментировать
Тоттенхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен работой арбитра Пола Тирни в матче против «Тоттенхэма».

В сети появились кадры из трансляции, на которых немецкий тренер подходит к арбитрам после финального свистка.

«У меня нет проблем ни с какими судьями – только с тобой!» - сказал Клопп Полу Тирни.

«Ты говоришь мне, что это не пенальти, потому что он [Жота] остановился?» - расшифровывает слова сердитого немецкого тренера портал Goal.com.

Напомним, что Юрген Клопп после ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) остался недоволен тем, что Пол Тирни не показал красную карточку форварду Гарри Кейну.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп Пол Тирни
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