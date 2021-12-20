​Раскрыты слова сердитого Клоппа арбитру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен работой арбитра Пола Тирни в матче против «Тоттенхэма».

В сети появились кадры из трансляции, на которых немецкий тренер подходит к арбитрам после финального свистка.

«У меня нет проблем ни с какими судьями – только с тобой!» - сказал Клопп Полу Тирни.

«Ты говоришь мне, что это не пенальти, потому что он [Жота] остановился?» - расшифровывает слова сердитого немецкого тренера портал Goal.com.

Напомним, что Юрген Клопп после ничьей с «Тоттенхэмом» (2:2) остался недоволен тем, что Пол Тирни не показал красную карточку форварду Гарри Кейну.