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Гвардиола нашёл центрфорварда для «Манчестер Сити»

20 Декабря 2021 • 13:57 Комментировать (1)

«Манчестер Сити», похоже, нашел нового центрфорварда. Как сообщает Todofichajes, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола настаивает на приобретении сербского голеадора «Фиорентины» Душана Влаховича, лидирующего в бомбардирской гонке текущего сезона итальянской Серии А.

21-летний форвард пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Кроме «Манчестер Сити», интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отпустить Душана, если за него заплатят 100 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Влахович забил 16 голов в 18 матчах. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
20 Декабря 2021 в 15:30
идеальный вариант для Сити. в гонке за Мбаппе и Холанном Сити аутсайдер учитывая финансовый кризис после пандемии, Кейна не получилось взять, а этот парень это настоящая находка. Даже хорошо что прошлым летом его не взяли, он доказал что не игрок одного сезона. Летом будет нарасхват.
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