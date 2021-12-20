Гвардиола нашёл центрфорварда для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», похоже, нашел нового центрфорварда. Как сообщает Todofichajes, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола настаивает на приобретении сербского голеадора «Фиорентины» Душана Влаховича, лидирующего в бомбардирской гонке текущего сезона итальянской Серии А.

21-летний форвард пользуется серьезным спросом на трансферном рынке. Кроме «Манчестер Сити», интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» готова отпустить Душана, если за него заплатят 100 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Влахович забил 16 голов в 18 матчах. Его контракт с «фиалками» рассчитан до конца июня 2023 года.