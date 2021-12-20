Матчи АПЛ, запланированные с 28 по 30 декабря, могут перенести

В Англии состоится собрание, в котором примут участие представители всех клубов местной Премьер-лиги. Как сообщается на страницах The Telegraph, на нем будет обсуждаться ситуация с коронавирусной инфекцией.

Представители команд обговорят темпы вакцинации от Covid-19, а также рассмотрят вопрос о возможном переносе поединков чемпионата Англии, запланированных с 28 по 30 декабря.

Напомним, что в некоторых клубах была зафиксирована вспышка коронавируса. От болезни пострадали лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также бирмингемская «Астон Вилла» и «Лестер».