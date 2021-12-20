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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет купить полузащитника сборной Португалии

20 Декабря 2021 • 13:15 Комментировать

Игрок средней линии «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Источник сообщает, что в переходе 24-летнего португальского полузащитника заинтересован лондонский «Челси». Наставник «пенсионеров» Томас Тухель рассматривает Невеша в качестве замены Саулю Ньигесу, не оправдавшему ожидания тренерского штаба.

Трансфер Рубен может обойтись лондонскому топ-клубу в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне португалец принял участие в 17 поединках английской Премьер-лиги. На счету хавбека один забитый мяч и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Невеш
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