«Челси» хочет купить полузащитника сборной Португалии

Игрок средней линии «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Источник сообщает, что в переходе 24-летнего португальского полузащитника заинтересован лондонский «Челси». Наставник «пенсионеров» Томас Тухель рассматривает Невеша в качестве замены Саулю Ньигесу, не оправдавшему ожидания тренерского штаба.

Трансфер Рубен может обойтись лондонскому топ-клубу в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне португалец принял участие в 17 поединках английской Премьер-лиги. На счету хавбека один забитый мяч и одна результативная передача.