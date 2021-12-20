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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Челси» может продолжить карьеру на Украине

20 Декабря 2021 • 12:01 Комментировать

Бразильский вингер Кенеди, правами на которого владеет лондонский «Челси», может переехать в украинскую Премьер-лигу. Об этом рапортует UOL.

Заинтересованность в трансфере 25-летнего атакующего полузащитника проявляет итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне занимающий пост наставника в донецком «Шахтёре». «Горняки» уже связались с «пенсионерами» и обсуждают детали потенциальной сделки.

Кенеди после переезда на «Стэмфорд Бридж» так и не смог проявить себя в составе местной команды. «Челси» неоднократно отправлял бразильца в аренду. Он поиграл за «Уотфорд», «Ньюкасл», «Хетафе», «Гранаду» и «Фламенго».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Кенеди
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