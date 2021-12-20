Каррагер раскритиковал судью матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер остался недоволен работой судей во вчерашнем поединке английской Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Арбитры всегда должны работать честно, однако некоторые решения в этом матче были несправедливы по отношению к мерсисайдцам. Был очевидный 11-метровый, а Гарри Кейна и вовсе нужно было удалить с поля», - приводит слова эксперта BBC Sport.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 41 очком располагается на втором месте в таблице. «Шпоры», имея в своем активе 26 баллов, занимают седьмую строчку.