«Арсенал» нашёл звёздную замену Обамеянгу

Лондонский «Арсенал» смирился с уходом габонца Пьера-Эмерика Обамеянга в январское трансферное окно и активно подыскивает ему достойную замену.

Согласно данным Mirror, «канониры» обратили внимание на итальянский рынок. В поле зрения английского клуба попал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, ныне являющийся игроком миланского «Интера». Лондонцы предпримут попытку заполучить футболиста по окончании сезона-2021/2022.

Стоит отметить, что это будет достаточно затратный трансфер для «Арсенала». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лаутаро в 80 миллионов евро.