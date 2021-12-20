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«Арсенал» нашёл звёздную замену Обамеянгу

20 Декабря 2021 • 09:50 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» смирился с уходом габонца Пьера-Эмерика Обамеянга в январское трансферное окно и активно подыскивает ему достойную замену.

Согласно данным Mirror, «канониры» обратили внимание на итальянский рынок. В поле зрения английского клуба попал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, ныне являющийся игроком миланского «Интера». Лондонцы предпримут попытку заполучить футболиста по окончании сезона-2021/2022.

Стоит отметить, что это будет достаточно затратный трансфер для «Арсенала». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лаутаро в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
20 Декабря 2021 в 10:51
Зачем Лаутаро в Арсенал? Если и уйдет он то уж в команду которая на что-то да и претендует.
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