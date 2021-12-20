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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Барселона» готовят громкий обмен

20 Декабря 2021 • 09:04 Комментировать (2)

В зимнее трансферное окно может быть оформлена громкая сделка. По сообщениям журналистов Todofichajes, лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона» вступили в переговоры. Стороны обсуждают обмен атакующими футболистами.

По данным источника, на «Камп Ноу» может перебраться габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого произошел конфликт в стане «канониров». Игрока лишили капитанской повязки за нарушение дисциплины. В обратном направлении может последовать французский форвард Усман Дембеле, так и не сумевший заиграть в сине-гранатовой футболке.

Добавим, что контракт Обамеянга рассчитан до 2023 года, а соглашение Дембеле истекает в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Усман Дембеле
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
20 Декабря 2021 в 10:53
Они друг другу свинью хотят подложить ?
zelmar
20 Декабря 2021 в 09:53
Арсенал, даже не думай! АПЛ этого хрусталя вообще сломает
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