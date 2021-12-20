«Челси» нашёл усиление в «Милане»

Лондонский «Челси» подыскивает усиление в оборонительную линию команды. По сообщениям El Nacional, главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель определился с футболистом, которого стоит подписать этой зимой.

Трансферной целью немецкого специалиста является защитник Тео Эрнандес, выступающий в итальянском чемпионате за «Милан». Лондонцы предпримут попытку заполучить 24-летнего француза в грядущее трансферное окно.

Текущая трансферная стоимость Тео – 50 миллионов евро. Его контракт с «россонери» рассчитан до середины 2024 года.

В этом сезоне Серии А Эрнандес сыграл 14 поединков, отметившись голом и пятью ассистами.