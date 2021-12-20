«Барселона» определилась с приоритетным трансфером на январь

Каталонская «Барселона», провалившая первую половину сезона, работает над усилением команды в зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Sport.es, «сине-гранатовые» определились с приоритетной целью на январь.

Руководство клуба желает оформить сделку по переходу испанского вингера Феррана Торреса, правами на которого владеет «Манчестер Сити». Наставник каталонцев Хави Эрнандес лично настаивает на трансфере этого футболиста.

Стороны уже ведут переговоры, но пока не могут сойтись на сумме отступных. «Горожане» требуют за Феррана 50 миллионов евро и не собираются делать скидку «Барселоне», испытывающей проблемы с деньгами.