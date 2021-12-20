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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола назвал игрока, который должен стать лидером «Манчестер Сити»

20 Декабря 2021 • 08:23 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен сделать ставку на португальского защитника Жоау Канселу. Испанский специалист считает, что 27-летнему футболисту по силам стать ключевым игроком команды. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Гвардиола настаивает на пролонгации сотрудничества с Канселу, хотя его действующий трудовой договор рассчитан еще на три с половиной года.

Цвета «Манчестер Сити» Жоау защищает с 2019 года. Он перебрался в стан «горожан» из туринского «Ювентуса».

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги португалец забил гол и отдал четыре ассиста в 17 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Жоау Канселу
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