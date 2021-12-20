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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сборная Англии – лучшая футбольная команда года по версии BBC

20 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать

Издание BBC огласило победителей в различных спортивных номинациях по итогам 2021 года. Примечательно, что звание лучшей футбольной команды досталось сборной Англии, а награда лучшему тренеру отправилась в руки наставника «Трех Львов» Гарету Саутгейту.

Напомним, что англичане удачно провели прошедший чемпионат Европы, сумев дойти до финала, где в Лондоне по серии пенальти уступили итальянцам во главе с Роберто Манчини.

К тому же, подопечные Саутгейта осенью гарантировали себе путевку на мундиаль в Катаре. Благодаря этому, специалисту месяцами ранее был предложен новый долгосрочный контракт с местной ассоциацией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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