Сборная Англии – лучшая футбольная команда года по версии BBC

Издание BBC огласило победителей в различных спортивных номинациях по итогам 2021 года. Примечательно, что звание лучшей футбольной команды досталось сборной Англии, а награда лучшему тренеру отправилась в руки наставника «Трех Львов» Гарету Саутгейту.

Напомним, что англичане удачно провели прошедший чемпионат Европы, сумев дойти до финала, где в Лондоне по серии пенальти уступили итальянцам во главе с Роберто Манчини.

К тому же, подопечные Саутгейта осенью гарантировали себе путевку на мундиаль в Катаре. Благодаря этому, специалисту месяцами ранее был предложен новый долгосрочный контракт с местной ассоциацией.