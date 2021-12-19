Клубы АПЛ проведут встречу с целью обсудить возможную отмену всех праздничных матчей

Учитывая сложившеюся ситуацию в английской Премьер-лиге на фоне новой волны Covid-19, клубы инициировали встречу с руководством чемпионата, на которой будет обсуждаться возможная пауза первенства. Представители команд остались недовольны действиями чиновников, которые принимали разные решения в идентичных случаях.

Таким образом, на собрании будет предложена идея уйти на небольшой перерыв, изменив тем самым график проведения поединков. По информации авторитетного источника The Athletic, может быть отменена вся серия праздничных матчей, включая Boxing Day.

Напомним, что на кадровые проблемы жаловались практически все коллективы АПЛ, а апогеем недовольства стал отказ переносить встречу между «Вулверхэмптоном» и «Челси».