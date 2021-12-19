Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Тоттенхэм» должен быть расстроен, что не удалось вырвать победу у «Ливерпуля»

19 Декабря 2021 • 22:34 Комментировать
Тоттенхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от игры своей команды в поединке против «Ливерпуля» в рамках АПЛ – «шпоры» отобрали у фаворита очки, но вполне могли рассчитывать на триумф, оставшись в большинстве в последние 15 минут встречи.

«Нам противостоял очень сильный и слаженный коллектив. Но, мы должны быть расстроены, что не удалось вырвать победу. Когда мы владеем мячом, то можем быть очень опасны. Думаю, болельщики видели, сколько моментов нам удалось создать. Судейство? Если честно, я не хочу говорить об этом», - прокомментировал Конте в эфире Sky Sports.

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп резко раскритиковал рефери Пола Тирни за допущенные серьезные ошибки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Декабря
22:54 · Англия. Премьер-лига
Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт 1
22:34 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Тоттенхэм» должен быть расстроен, что не удалось вырвать победу у «Ливерпуля»
22:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фол Кейна – безоговорочная красная карточка, не знаю, в чём проблема этого арбитра» 1
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл дешевую альтернативу Беллингхему и Филлипсу
21:27 · Англия. Премьер-лига
Супер-компьютер определил будущего чемпиона АПЛ
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл покупателя на Ориги в Англии 1 слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил ещё один рекорд АПЛ
20:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола остался недоволен после разгромной победы «Сити» над «Ньюкаслом»
19:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Мы много говорим о защите и безопасности игроков, но…»
19:30 · Англия. Премьер-лига
У Тьяго Алькантары подозрение на коронавирус
19:05 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» - 2 победы в последних 7 матчах
19:00 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 2:2 (закончен) 3
18:54 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» отстоял свои ворота в матче с «Челси» 1
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» пропустил четыре мяча от «Манчестер Сити» 1
18:25 · Англия. Премьер-лига
Новоиспечённый лидер сборной Бразилии отказался переходить в «Ньюкасл» слухи
Все новости
Рекомендуем