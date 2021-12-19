Конте: «Тоттенхэм» должен быть расстроен, что не удалось вырвать победу у «Ливерпуля»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от игры своей команды в поединке против «Ливерпуля» в рамках АПЛ – «шпоры» отобрали у фаворита очки, но вполне могли рассчитывать на триумф, оставшись в большинстве в последние 15 минут встречи.

«Нам противостоял очень сильный и слаженный коллектив. Но, мы должны быть расстроены, что не удалось вырвать победу. Когда мы владеем мячом, то можем быть очень опасны. Думаю, болельщики видели, сколько моментов нам удалось создать. Судейство? Если честно, я не хочу говорить об этом», - прокомментировал Конте в эфире Sky Sports.

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп резко раскритиковал рефери Пола Тирни за допущенные серьезные ошибки.