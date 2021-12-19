Клопп: «Фол Кейна – безоговорочная красная карточка, не знаю, в чём проблема этого арбитра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен работой арбитра Пола Тирни на матче против «Тоттенхэма». После финального свистка немецкий специалист лично подошел к судье с претензиями, а после этого высказался еще и в эфире Sky Sports по ходу флэш-интервью.

«Фол Кейна – безоговорочная красная карточка. Если бы нога моего игрока была на газоне, то это был бы перелом. Почему-то за подобное нарушение Робертсона удалили. Потом еще эпизод с пенальти, когда Жоту просто сбили в штрафной. Я не знаю, в чём проблема этого рефери. У меня никогда ни к кому нет претензий, только к нему. Спросите у Тирни, почему он так ко мне относится. Он за все отвечает», - агрессивно отреагировал Клопп.

Напомним, что встреча завершилась результативной ничьей 2:2.