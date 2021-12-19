Супер-компьютер определил будущего чемпиона АПЛ

За спиной осталась практически половина розыгрыша текущего сезона английской Премьер-лиги, что стало причиной для проведения нового анализа возможного расклада событий по итогам первенства. За это дело взялся «супер-компьютер» BOFFIN, набравший популярность в Англии.

Искусственный интеллект произвел симуляцию остатка сезона, основываясь на множестве факторов, включая выступления команд в первом круге чемпионата. Результаты показали, что фаворитом на титул стоит считать «Манчестер Сити». Что касается зоны Лиги чемпионов, то туда попали «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что «умный компьютер» прогнозирует «Вест Хэму» пятую строчку, оставив позади «Тоттенхэм» и «Арсенал», передает британский таблоид The Sun.