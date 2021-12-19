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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Супер-компьютер определил будущего чемпиона АПЛ

19 Декабря 2021 • 21:27 Комментировать

За спиной осталась практически половина розыгрыша текущего сезона английской Премьер-лиги, что стало причиной для проведения нового анализа возможного расклада событий по итогам первенства. За это дело взялся «супер-компьютер» BOFFIN, набравший популярность в Англии.

Искусственный интеллект произвел симуляцию остатка сезона, основываясь на множестве факторов, включая выступления команд в первом круге чемпионата. Результаты показали, что фаворитом на титул стоит считать «Манчестер Сити». Что касается зоны Лиги чемпионов, то туда попали «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что «умный компьютер» прогнозирует «Вест Хэму» пятую строчку, оставив позади «Тоттенхэм» и «Арсенал», передает британский таблоид The Sun.

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окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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