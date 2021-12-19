«Тоттенхэм» Конте из-за коронавируса нормально не тренировался 2 недели, но вышел и чуть не обыграл «Ливерпуль»

В матче 18-го тура АПЛ сошлись «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Матч, находившийся под угрозой срыва до последнего часа. «Тоттенхэм» полтора месяца не выходил на поле в официальных матчах, а Конте постоянно сетовал, что ему не хватает здоровых игроков. Приходится использовать манекенов на тренировках, говорит Антонио. На матч с «Ливерпулем» лондонцы сумели набрать неплохой состав, однако понять в какой форме Кейн и компания не представлялось возможным. Из-за коронавируса у «шпор» матч пропускали только Ромеро и Хиль.

У «Ливерпуля» отсутствующих было даже больше. Ван Дейк, Адриан, Джонс, Фабиньо, Ориги и Эллиот пропускали матч из-за травм или коронавируса. В обороне вышел Конате, в полузащите – молодой Мортон, но трио нападения всё также внушало дикий страх: Салах – Жота – Мане. Но наибольшую опасность представлял Александр-Арнольд. Уже на первых минутах Трент шикарным кроссом нашёл Робертсона – Энди пробил рядом со штангой. Потом пробил сам, но выручил Льорис.

«Тоттенхэм» выстоял с трудом, однако в ответ кольнул очень больно. Ндомбеле одной передачей вскрыл оборону, Кейн убежал от Конате и метров с 10 расстрелял Алиссона – 1:0. Много атаковал «Ливерпуль», но быстрый гол забил «Тоттенхэм». И могли увеличивать преимущество, однако у Сона сбился прицел – кореец загубил два хороших момента. И тут уже пришла расплата «красных». Атаковал больше «Тоттенхэм», а забили гости.

Эндрю Робертсон по лекалам Трента вырезал классный кросс с фланга, а Диогу Жота неотразимо кивнул в угол. Уго Льорис даже не дернулся – 1:1. Во втором тайме правило атакуешь больше – пропускаешь, сработало ещё раз. Кейн имел два супершанса. Плотный удар форварда метров с 10 парировал Алиссон, а когда «ураган» подоспел на добивание, то банально промазал из убойной дистанции. «Ливерпуль» смотрелся куда хуже, но вдруг случился гол «красных».

Кросс Робертсона ничего не принёс, но в следующей фазе уже Трент вернул мяч своим навесом, а Эндрю опередил Эмерсона и пробил точно – 1:2. В эпизоде ещё была игра рукой Салаха, однако Тирни пересмотрел повтор и мяч засчитал. «Красные» однако вели в счёте всего пару минут. Уинкс с центра поля пустил в забег Сона, мимо мяча и корейца пролетел Алиссон, поэтому форварду «Тоттенхэма» осталось лишь не промахнуться по пустому створу – 2:2.

События развивались просто с калейдоскопической быстротой. Сначала VAR сыграл за Робертсона, а спустя 10 минут – уже против. Эндрю со всей дури зарядил по ногам Эмерсону и вроде отделался жёлтой карточкой, но после просмотра повтора Тирни удалил шотландского защитника «Ливерпуля». В меньшинстве завершала матч команда Клоппа, и в принципе, должна быть довольна ничьей. А «Тоттенхэм» Антонио Конте после долгой паузы смотрелся очень неплохо. Если у тебя не хватает футболистов для тренировок, а потом выходишь и играешь вничью с командой Клоппа, явно можно порадоваться результату.