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«Тоттенхэм» Конте из-за коронавируса нормально не тренировался 2 недели, но вышел и чуть не обыграл «Ливерпуль»

19 Декабря 2021 • 21:26 Комментировать (5)
Тоттенхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В матче 18-го тура АПЛ сошлись «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль
(1:0) Кейн Гарри 13'    
    35' Жота Диогу (1:1)
    69' Робертсон Эндрю (1:2)
(2:2) Сон Хынмин 74'    
Льорис Уго Эмерсон Жуниор   28' Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен   58' Сессеньон Райан   86' (Регилон Серхио (   86') Н'Домбеле Тангай   64' (Скипп Оливер (   64') Уинкс Гарри   47' Алли Деле   81' (Лукас Моура (   81') Кейн Гарри   20' Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Родон Джо Ло Чельсо Джовани Остин Брендон
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль Конате Ибраима   85' Робертсон Эндрю   77' Кейта Наби   84' Мортон Тайлер   23'   60' (Фирмино Роберто (   60') Милнер Джеймс Салах Мохамед Жота Диогу   90' (Гомес Джо (   90') Мане Садио   82' (Цимикас Костас (   82')
Запасные: Гордон Кайд Окслейд-Чемберлен Алекс Келлехер Каомхин Уильямс Неко Минамино Такуми Jarell Quansah
19 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Матч, находившийся под угрозой срыва до последнего часа. «Тоттенхэм» полтора месяца не выходил на поле в официальных матчах, а Конте постоянно сетовал, что ему не хватает здоровых игроков. Приходится использовать манекенов на тренировках, говорит Антонио. На матч с «Ливерпулем» лондонцы сумели набрать неплохой состав, однако понять в какой форме Кейн и компания не представлялось возможным. Из-за коронавируса у «шпор» матч пропускали только Ромеро и Хиль.

У «Ливерпуля» отсутствующих было даже больше. Ван Дейк, Адриан, Джонс, Фабиньо, Ориги и Эллиот пропускали матч из-за травм или коронавируса. В обороне вышел Конате, в полузащите – молодой Мортон, но трио нападения всё также внушало дикий страх: Салах – Жота – Мане. Но наибольшую опасность представлял Александр-Арнольд. Уже на первых минутах Трент шикарным кроссом нашёл Робертсона – Энди пробил рядом со штангой. Потом пробил сам, но выручил Льорис.

«Тоттенхэм» выстоял с трудом, однако в ответ кольнул очень больно. Ндомбеле одной передачей вскрыл оборону, Кейн убежал от Конате и метров с 10 расстрелял Алиссона – 1:0. Много атаковал «Ливерпуль», но быстрый гол забил «Тоттенхэм». И могли увеличивать преимущество, однако у Сона сбился прицел – кореец загубил два хороших момента. И тут уже пришла расплата «красных». Атаковал больше «Тоттенхэм», а забили гости.

Эндрю Робертсон по лекалам Трента вырезал классный кросс с фланга, а Диогу Жота неотразимо кивнул в угол. Уго Льорис даже не дернулся – 1:1. Во втором тайме правило атакуешь больше – пропускаешь, сработало ещё раз. Кейн имел два супершанса. Плотный удар форварда метров с 10 парировал Алиссон, а когда «ураган» подоспел на добивание, то банально промазал из убойной дистанции. «Ливерпуль» смотрелся куда хуже, но вдруг случился гол «красных».

 Кросс Робертсона ничего не принёс, но в следующей фазе уже Трент вернул мяч своим навесом, а Эндрю опередил Эмерсона и пробил точно – 1:2. В эпизоде ещё была игра рукой Салаха, однако Тирни пересмотрел повтор и мяч засчитал. «Красные» однако вели в счёте всего пару минут. Уинкс с центра поля пустил в забег Сона, мимо мяча и корейца пролетел Алиссон, поэтому форварду «Тоттенхэма» осталось лишь не промахнуться по пустому створу – 2:2.

События развивались просто с калейдоскопической быстротой. Сначала VAR сыграл за Робертсона, а спустя 10 минут – уже против. Эндрю со всей дури зарядил по ногам Эмерсону и вроде отделался жёлтой карточкой, но после просмотра повтора Тирни удалил шотландского защитника «Ливерпуля». В меньшинстве завершала матч команда Клоппа, и в принципе, должна быть довольна ничьей. А «Тоттенхэм» Антонио Конте после долгой паузы смотрелся очень неплохо. Если у тебя не хватает футболистов для тренировок, а потом выходишь и играешь вничью с командой Клоппа, явно можно порадоваться результату.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Vaisili0k
19 Декабря 2021 в 22:28
Огненный матч, огромное количество допущений от судьи в обе стороны, любая из команд могла выиграть по такой игре. Немного странно только, что Робертса удалили, а Клоппа нет, по логике матча должно было быть наоборот, на мой взгляд. В любом случае отличный матч, для завершения недели!
Misha_diablo_football
19 Декабря 2021 в 21:34
Антоха великолепен, в плане тактики ему почти что нет равных. Он показал как надо играть против Ливерпуля, одним длинным пасом хозяева несколько раз раскрывали оборону соперника, которая в свою очередь очень высоко поднималась. Счет должен был быть 4:3 или в этом вроде но реализация подвела ну и конечно Робертсон то же срубил как дровосек...
Underdog !
19 Декабря 2021 в 21:33
Бенефис ВАРа… Салах в штрафной играет рукой-гол засчитан, Робертсона удаляют,Кейна нет….
И после удаления можно было завершать игру. Обе команды были согласны на ничью. Тотнем остается трусливой командой. В большинстве они отбиваются от Ливерпуля…
id152079006
19 Декабря 2021 в 21:31
Ливерпуль играл отвратительно, но судья судил ниже плинтуса. В топку!!! YWNWA!!!
Master8
19 Декабря 2021 в 21:30
Там судья, конечно, исполнил на отлично. Совершенно непоследователен был в своих решениях.
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окончен Вулверхэмптон 0:0 Челси 6.70 4.10 1.52
окончен Ньюкасл 0:4 Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
окончен Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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