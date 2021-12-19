У Тьяго Алькантары подозрение на коронавирус

И без того накаленная эпидемиологическая ситуация в английской Премьер-лиге ухудшается с каждым днем. Все больше команд отправляются на карантин, а теперь к подобному исходу близок и «Ливерпуль».

Мерсисайдцы также начали сообщать о положительных тестах среди представителей клуба, но пока проблема затронула преимущественно молодежные коллективы. Один из единичных случаев – состояние Тьяго Алькантары, который не попал в заявку «Ливерпуля» на поединок с «Тоттенхэмом» из-за подозрения на вирус.

К слову, в воскресенье уже произошел конфликт на фоне Covid-19 – «Челси» не разрешили перенести матч, хотя в распоряжении Томаса Тухеля осталось всего 14 здоровых полевых футболистов.