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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клубы АПЛ хотят оградить непривитых игроков от команд

19 Декабря 2021 • 16:17 Комментировать

В понедельник клубы Премьер-лиги обсудят ситуацию с коронавирусом. На неделе в чемпионате Англии целый ряд матчей пришлось переносить из-за вспышки COVID-19  в некоторых клубах.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обсудят вариант с возможной приостановкой чемпионата. Впрочем, Лига будет настаивать на том, чтобы соревнования (по крайней мере, как можно большее число игр) проходили по расписанию.

Между тем, Daily Mail пишет о том, что некоторые клубы хотят оградить непривитых игроков от команд. Речь о том, чтобы футболисты, которые не вакцинировались, тренировались и ездили отдельно, чтобы снизить риски. 

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Евро-Футбол.Ру,
Апл коронавирус в Англии
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