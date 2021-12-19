​Клубы АПЛ хотят оградить непривитых игроков от команд

В понедельник клубы Премьер-лиги обсудят ситуацию с коронавирусом. На неделе в чемпионате Англии целый ряд матчей пришлось переносить из-за вспышки COVID-19 в некоторых клубах.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обсудят вариант с возможной приостановкой чемпионата. Впрочем, Лига будет настаивать на том, чтобы соревнования (по крайней мере, как можно большее число игр) проходили по расписанию.

Между тем, Daily Mail пишет о том, что некоторые клубы хотят оградить непривитых игроков от команд. Речь о том, чтобы футболисты, которые не вакцинировались, тренировались и ездили отдельно, чтобы снизить риски.