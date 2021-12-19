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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп высказался о переговорах с Салахом

19 Декабря 2021 • 15:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
4.90 4.40 1.62
Через 3 ч. 8 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз дал комментарий по поводу переговоров клуба с форвардом Мохамедом Салахом о новом контракте.

«У нас действительно хорошие разговоры на этот счёт. Я хочу, чтобы новый контракт был подписан, но мне всё равно, когда это произойдёт», - высказался немецкий тренер для Sky Sports.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

В сезоне 2021/2022 Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» 23 матча. В них египетский нападающий записал на свой счёт 22 гола и 9 результативных передач на партнёров.

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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