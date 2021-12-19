«Лидс» переживает непростой период, и всё пока идёт к тому, что весной команда Марсело Бьелсы будет одним из борцов за сохранение прописки в элите английского футбола. В зимнее трансферное окно «павлины» рассчитывают усилить свой состав. Как сообщает Goal.com со ссылкой на информацию The Sun, «Лидс» проявляет интерес к Уэстону Маккенни.

Отмечается, что сумма сделки может составить примерно 23 миллиона евро, хотя сам Маккенни настроен остаться в «Ювентусе».

23-летний Уэстон Маккенни в сезоне 2021/2022 провёл за «Ювентус» 17 матчей во всех соревнованиях и забил в них 2 гола.