Обамеянг может провести остаток сезона в топ-клубе Серии А

Габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг близок к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. По сообщениям Tuttosport, опытного голеадора хотят видеть в итальянском чемпионате.

Интерес к форварду лондонского «Арсенала» проявляет туринский «Ювентус», подыскивающий усиление в атакующую линию. «Старая синьора» рассчитывает оформить аренду африканца до завершения сезона-2021/2022.

Ранее стало известно, что Обамеянга лишили капитанской повязки в лондонском клубе из-за нарушения дисциплины.

На счету Пьера-Эмерика всего четыре гола в 14 матчах нынешнего сезона Премьер-лиги.