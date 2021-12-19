«Бавария» нашла нового полузащитника в АПЛ

Один из ведущих футболистов «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов одного из европейских грандов. Речь идет о мюнхенской «Баварии».

Согласно информации журналистов Todofichajes, немецкий топ-клуб планирует усилиться 25-летним бразильским полузащитником по окончании нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро, а трудовой договор с английским клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Рафинья принял участие в 16 встречах. Бразилец отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.