«Ньюкасл» готов арендовать Марсьяля

Новые владельцы «Ньюкасла» планируют усилить команду в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета в Чемпионшип. По итогам 17 туров «сороки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В связи с этим клуб собирается серьезно усилиться в январе. Одной из трансферных целей аутсайдера является французский форвард «МЮ» Антони Марсьяль. «Ньюкасл» рассчитывает арендовать нападающего до конца сезона. На эту сделку «сороки» готовы выделить семь миллионов евро.

Кроме «Ньюкасла», у Марсьяля есть варианты продолжения карьеры в Ла Лиге и Серии. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Барселона».