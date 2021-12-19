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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готов арендовать Марсьяля

19 Декабря 2021 • 10:20 Комментировать

Новые владельцы «Ньюкасла» планируют усилить команду в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета в Чемпионшип. По итогам 17 туров «сороки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В связи с этим клуб собирается серьезно усилиться в январе. Одной из трансферных целей аутсайдера является французский форвард «МЮ» Антони Марсьяль. «Ньюкасл» рассчитывает арендовать нападающего до конца сезона. На эту сделку «сороки» готовы выделить семь миллионов евро.

Кроме «Ньюкасла», у Марсьяля есть варианты продолжения карьеры в Ла Лиге и Серии. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Антони Марсьяль
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19.12  17:00 Ньюкасл ... Манчестер Сити 12.00 6.30 1.23
19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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