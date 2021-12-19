​Пулишич признан футболистом года в США

Атакующий полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом 2021 календарного года в США. В уходящем году футболист стал победителем Лиги чемпионов.

Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом года в своей родной стране в третий раз. Ранее он завоёвывал эту награду в 2017 и 2019 годах. Пулишич стал четвёртым игроком, который по крайней мере три раза выигрывал этот приз. Ранее это удавалось Клиенту Демпси (3 награды), Лэндону Доновану (4 награды) и Кейси Келлеру (3 награды).

Добавим, что в прошлом году лучшим футболистом в США признавался Уэстон Маккенни.