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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте хочет переманить в «Тоттенхэм» полузащитника «Интера»

19 Декабря 2021 • 10:06 Комментировать

Чилийский полузащитник Артуро Видаль может попробовать свои силы на Туманном Альбионе. По сообщениям Football-Italia, в подписании игрока миланского «Интера» заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который в настоящий момент тренирует экс-наставник «нерадзурри» Антонио Конте.

В январе 34-летний хавбек может переехать в английский клуб, где ему будет гарантировано большее количество игрового времени, нежели в «Интере».

Действующий трудовой договор опытного футболиста с миланским грандом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии А чилиец забил гол и сделал ассист в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Артуро Видаль
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