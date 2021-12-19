Конте хочет переманить в «Тоттенхэм» полузащитника «Интера»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль может попробовать свои силы на Туманном Альбионе. По сообщениям Football-Italia, в подписании игрока миланского «Интера» заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который в настоящий момент тренирует экс-наставник «нерадзурри» Антонио Конте.

В январе 34-летний хавбек может переехать в английский клуб, где ему будет гарантировано большее количество игрового времени, нежели в «Интере».

Действующий трудовой договор опытного футболиста с миланским грандом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии А чилиец забил гол и сделал ассист в 11 встречах.