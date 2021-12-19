«Барселона» заинтересовалась ещё одним игроком «Манчестер Юнайтед»

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к очередному игроку «Манчестер Юнайтед». На этот раз под прицел скаутов «сине-гранатовых» попал испанский вингер Хуан Мата, рапортует Daily Star.

33-летний полузащитник может пополнить ряды команды Хави Эрнандеса в январское трансферное окно. «Красные дьяволы» готовы отпустить его бесплатно, поскольку контракт истекает через полгода.

Хуан не является игроком стартового состава манкунианцев и зачастую выходит на замену. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги испанец провел девять поединков, забил один гол с пенальти с отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе каталонцев к Маркусу Рэшфорду и Мэйсону Гринвуду.