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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» предложит новый контракт Силве

19 Декабря 2021 • 09:41 Комментировать

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с португальским хавбеком Бернарду Силвой, сообщается на страницах портал Goal.com.

В английском клубе довольны игрой полузащитника и готовы вознаградить его новым трудовым соглашением с повышением оклада. «Горожане» готовы увеличить заработную плату футболиста до 300 тысяч фунтов в неделю (~350 тысяч евро). Благодаря этому Бернарду станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Действующий контракт Силвы с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше АПЛ португалец провел 16 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и один ассист.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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