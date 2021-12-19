«Манчестер Сити» предложит новый контракт Силве

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с португальским хавбеком Бернарду Силвой, сообщается на страницах портал Goal.com.

В английском клубе довольны игрой полузащитника и готовы вознаградить его новым трудовым соглашением с повышением оклада. «Горожане» готовы увеличить заработную плату футболиста до 300 тысяч фунтов в неделю (~350 тысяч евро). Благодаря этому Бернарду станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Действующий контракт Силвы с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем розыгрыше АПЛ португалец провел 16 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей и один ассист.