Доминирование Месси и Роналду завершилось: Кто получит следующий «Золотой мяч»

В 2021 году «Золотой мяч» вновь получил Лионель Месси, несмотря на слабую игру осенью. Криштиану Роналду попал в топ-10 лучших футболистов мира, но возраст берёт своё – с каждым сезоном португалец сдаёт. Нужно не бояться признать – эпоха двух величайших футболистов уходит. Они уже не лучшие в мире, а следующий «Золотой мяч» получит другой футболист. Возможно, его обладателем наконец-то станет Роберт Левандовски? Но ведь и поляку уже 33 года. Нет гарантий, что в следующем сезоне форвард «Баварии» будет забивать так же много. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему лидер «Ман Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне – главный претендент на следующий «Золотой мяч».

Трофеи – один из ключевых факторов вручения награды лучшему футболисту планеты. В этом году Лионель Месси был признан сильнейшим не столько за свою игру, сколько за долгожданный титул со своей сборной – Аргентина взяла Кубок Америки. Фабио Каннаваро в 2006-м и Лука Модрич в 2018 году никогда бы не получили «Золотой мяч», не покажи их сборные выдающиеся результаты на чемпионатах мира. Можно вспомнить и триумф сборной Португалии на Евро-2016. В том году Роналду на голосовании буквально разорвал всех.

Кевин Де Брёйне выступает в лучших командах мира: «Ман Сити» – самый дорогой по составу футбольный клуб на планете, сборная Бельгии – номер 1 в рейтинге ФИФА. Однако до самых высот команды Кевина пока не добирались. «Горожане» выиграли три из четырёх последних чемпионатов Англии, но никак не могут взять Лигу чемпионов. Бельгия обладает сумасшедшим потенциалом, но на каждом крупном турнире «красным дьяволам» чего-то не хватает.

2022 год может стать прорывным для Де Брёйне. «Манчестер Сити» – главный претендент на победу в этой Лиге чемпионов. Пеп Гвардиола улучшил игровую структуру – у него сейчас почти идеальная команда, которой не нужен даже центральный форвард, чтобы разрывать оппонентов. Кевин ведёт игру «Сити» в центре поля, и главный тренер вокруг него строит свою философию. Впрочем, «горожане» сейчас настолько мощны, что даже без своего лучшего игрока на голову выше всех оппонентов. Де Брёйне в 2021 году пропускал матчи из-за травм, тем не менее быстро восстанавливался и вёл за собой команду.

В случае победы в АПЛ и Лиге чемпионов бельгиец автоматически превратится в одного из претендентов на «Золотой мяч». Если ещё и Бельгия выиграет ЧМ-2022 в Катаре, то Кевин будет главным фаворитом в борьбе за самую престижную индивидуальную награду. У Бельгии сейчас лучшее поколение в истории. Многие звёзды этой сборной уже в солидном возрасте, но всё ещё достаточно хороши. Это значит, что предстоящий мундиаль – чуть ли не последний шанс для «красных дьяволов» выиграть крупный турнир.

Но главный оппонент бельгийца – не Месси, Роналду, Левандовски или Мбаппе. Травмы – основная причина, которая может помешать Кевину взять «Золотой мяч». Вот и в сезоне-2021/22 повреждения мешают ему. В 17 турах АПЛ Де Брёйне играл в 11 матчах, из которых в основном составе выходил только 6 раз. Кевин провёл на поле лишь 587 минут (13-е место в команде). Четыре недели ушли у Де Брёйне на восстановление после травмы лодыжки, и ещё две недели он был вне футбола из-за ковида. Появляясь в перерывах между болезнями, бельгиец сразу же показывал классную игру.

В 2021 году в голосовании за «Золотой мяч» третье место занял Жоржиньо, выигравший Евро-2020 со сборной Италии и Лигу чемпионов с «Челси». По уровню таланта итальянец уступает многих звёздам, но именно командные награды заставили журналистов проголосовать за него. Учитывая то, что индивидуально Де Брёйне сильнее Жоржиньо, в случае взятия крупного трофея у бельгийца отличные шансы получить «Золотой мяч»-2022.

Владислав АВРАМЕНКО