Из «Наполи» в «Олимпиакос» уходит Костас Манолас, и итальянский клуб рассчитывает найти центрального защитника в зимнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, в шорт-листе неаполитанцев оказался Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». Колумбийский защитник не является твёрдым игроком основного состава «шпор» - в этом сезоне Санчес провёл по 90 минут лишь в шести матчах Премьер-лиги.

Отметим, что Давинсон Санчес играет за «Тоттенхэм» с лета 2017 года после перехода из «Аякса».

Также в сферу интересов «Наполи» входят Глейсон Бремер из «Торино» и Феликс Удуохай из «Аугсбурга».