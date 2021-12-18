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​Давинсон Санчес может сменить «Тоттенхэм» на «Наполи» слухи

18 Декабря 2021 • 22:24 Комментировать

Из «Наполи» в «Олимпиакос» уходит Костас Манолас, и итальянский клуб рассчитывает найти центрального защитника в зимнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, в шорт-листе неаполитанцев оказался Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». Колумбийский защитник не является твёрдым игроком основного состава «шпор» - в этом сезоне Санчес провёл по 90 минут лишь в шести матчах Премьер-лиги.

Отметим, что Давинсон Санчес играет за «Тоттенхэм» с лета 2017 года после перехода из «Аякса».

Также в сферу интересов «Наполи» входят Глейсон Бремер из «Торино» и Феликс Удуохай из «Аугсбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наполи Давинсон Санчес Глейсон Бремер трансферы футбола - зима 2022 Феликс Удуохай
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