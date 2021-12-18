Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале» вдруг стало туманным. Из-за дисциплинарного нарушения габонец пропустил три последних матча «канониров» и даже был лишён повязки капитана.

Обамеянг может покинуть «Арсенал» уже в зимнее трансферное окно. Поговаривают, что попытаться подписать габонского форварда в январе может «Ювентус». Туринский клуб как ищет нападающего и может воспользоваться возникшей ситуацией, пишет Tuttosport.

Также с «Ювентусом» слухи связывают других игроков линии нападения. В их числе – Мауро Икарди из «ПСЖ» и Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед».