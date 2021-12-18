​Хынмин Сон: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» пережил ужасный вечер»

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон высказался по поводу воскресного матча чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Я не хочу, чтобы они думали, что могут приехать сюда и легко набрать три очка. Я хочу, чтобы мы забрали у них три очка. Это наш дом, и я хочу, чтобы они пережили ужасный вечер», - высказался Хынмин Сон в программе Football Daily.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» должен стартовать 19 декабря в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Отметим, что три последних матча «Тоттенхэма» во всех турнирах переносились из-за вспышки коронавируса.