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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хынмин Сон: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» пережил ужасный вечер»

18 Декабря 2021 • 18:58 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
4.90 4.40 1.62
Через 23 ч. 48 мин.

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон высказался по поводу воскресного матча чемпионата Англии против «Ливерпуля».

«Я не хочу, чтобы они думали, что могут приехать сюда и легко набрать три очка. Я хочу, чтобы мы забрали у них три очка. Это наш дом, и я хочу, чтобы они пережили ужасный вечер», - высказался Хынмин Сон в программе Football Daily.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» должен стартовать 19 декабря в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Отметим, что три последних матча «Тоттенхэма» во всех турнирах переносились из-за вспышки коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Сон Хынмин Хынмин Сон
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ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
andi
18 Декабря 2021 в 19:27
Ты и так узкаглазый смотри чтобы самому щуриться не пришлось.
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18.12  20:30 Лидс ... Арсенал
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19.12  19:30 Тоттенхэм ... Ливерпуль 4.90 4.40 1.62
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