​Абрамович – гражданин Португалии

С апреля текущего года российский бизнесмен Роман Абрамович является гражданином Португалии. Об этом сообщает местная газета Publico.

Отмечается, что Роман Абрамович смог получить португальское гражданство как потомок сефардских евреев в соответствии с существующим законом.

Роман Абрамович является владельцем «Челси». Россиянин приобрёл лондонский клуб в 2003 году, и с тех пор «пенсионеры» серьёзно прогрессировали. При Абрамовиче «Челси» завоевал целый ряд трофеев, в частности пять титулов Премьер-лиги Англии и два трофея Лиги чемпионов.

Последний громкий успех «Челси» - триумф в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.