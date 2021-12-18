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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Абрамович – гражданин Португалии

18 Декабря 2021 • 17:51 Комментировать (1)

С апреля текущего года российский бизнесмен Роман Абрамович является гражданином Португалии. Об этом сообщает местная газета Publico.

Отмечается, что Роман Абрамович смог получить португальское гражданство как потомок сефардских евреев в соответствии с существующим законом.

Роман Абрамович является владельцем «Челси». Россиянин приобрёл лондонский клуб в 2003 году, и с тех пор «пенсионеры» серьёзно прогрессировали. При Абрамовиче «Челси» завоевал целый ряд трофеев, в частности пять титулов Премьер-лиги Англии и два трофея Лиги чемпионов.

Последний громкий успех «Челси» - триумф в Лиге чемпионов сезона 2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
18 Декабря 2021 в 18:13
тю, дак Мокцим тожеш может исхлопотать для Ульяны Коротиной (она же Динис Ызмазло) такой же пачпорт, как потомок сепардов.
а еще он гражданин днр, при этом одновренно проживая в Крыму и Мелане. не спрашивайте, почему именно в Мелане.
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