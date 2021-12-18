Очередной матч АПЛ перенесён из-за коронавируса

Поединок между бирмингемской «Астон Виллой» и «Бёрнли», который должен был пройти 18 декабря, перенесен. Об этом сообщила пресс-служба «львов». Встреча не состоится в намеченный срок из-за вспышки коронавируса в стане команды из Бирмингема. Новая дата противостояния пока не утверждена.

Напомним, что ранее из-за Covid-19 было перенесено несколько поединков английского чемпионата.

После 17 туров Премьер-лиги «Астон Вилла» с 17 очками располагается на десятом месте в турнирной таблице. В свою очередь «Бёрнли», набравший 11 баллов, идет в зоне вылета.