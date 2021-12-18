Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте вынужден заменять футболистов манекенами на тренировках «Тоттенхэма»

18 Декабря 2021 • 14:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
4.90 4.40 1.62
19.12 19:30

В лондонском «Тоттенхэме» страдают от недостатка здоровых футболистов. Об этом в беседе с британскими журналистами поведал главный тренер команды Антонио Конте.

«Мы несколько дней не проводили тренировочные занятия. После чего провели тренировку при участии 12 игроков. Мне даже пришлось использовать манекены. Но это вообще не то, что нужно», - передает слова итальянского специалиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что в лондонском клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции, из-за чего многие футболисты оказались в лазарете.

Ближайший матч «шпоры» проведут против «Ливерпуля». Поединок состоится в воскресенье, 19 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.12  18:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.75 3.85 4.40
18.12  20:30 Лидс ... Арсенал
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
14:48 · Англия. Премьер-лига
Конте вынужден заменять футболистов манекенами на тренировках «Тоттенхэма»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет Кавани на полгода
13:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал самый важный момент взаимоотношений с Фергюсоном
11:50 · Англия. Премьер-лига
Райола выбрал новый клуб для Погба 3
11:26 · Англия. Премьер-лига
Ещё один футболист «МЮ» хочет сбежать в «Барселону» 21
11:06 · Россия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Кварацхелию
10:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб 3
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется топ-бомбардиром Бундеслиги 1
00:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола всё же не болен коронавирусом
17 Декабря
23:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани склоняется к переходу в «Барселону»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Английский экс-арбитр Эллерей снова обвиняется в расизме 2
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл работу для Агуэро
22:18 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
22:02 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
21:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
Все новости
Рекомендуем