Конте вынужден заменять футболистов манекенами на тренировках «Тоттенхэма»

В лондонском «Тоттенхэме» страдают от недостатка здоровых футболистов. Об этом в беседе с британскими журналистами поведал главный тренер команды Антонио Конте.

«Мы несколько дней не проводили тренировочные занятия. После чего провели тренировку при участии 12 игроков. Мне даже пришлось использовать манекены. Но это вообще не то, что нужно», - передает слова итальянского специалиста таблоид Daily Mail.

Напомним, что в лондонском клубе произошла вспышка коронавирусной инфекции, из-за чего многие футболисты оказались в лазарете.

Ближайший матч «шпоры» проведут против «Ливерпуля». Поединок состоится в воскресенье, 19 декабря.