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«Барселона» подпишет Кавани на полгода

18 Декабря 2021 • 13:36 Комментировать

Уругвайский голеадор Эдинсон Кавани с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. 34-летний нападающий близок к переходу в каталонскую «Барселону», где заменит на острие атаки аргентинца Серхио Агуэро, завершившего карьеру.

По данным газеты Marca, контракт между «сине-гранатовыми» и опытным форвардом будет рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Эдинсон испытывает нехватку игровой практики после возвращения на «Олд Траффорд» Криштану Роналду. В текущем сезоне чемпионата Англии уругваец провел пять матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эдинсон Кавани
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