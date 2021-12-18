«Барселона» подпишет Кавани на полгода

Уругвайский голеадор Эдинсон Кавани с большой долей вероятности покинет «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. 34-летний нападающий близок к переходу в каталонскую «Барселону», где заменит на острие атаки аргентинца Серхио Агуэро, завершившего карьеру.

По данным газеты Marca, контракт между «сине-гранатовыми» и опытным форвардом будет рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Эдинсон испытывает нехватку игровой практики после возвращения на «Олд Траффорд» Криштану Роналду. В текущем сезоне чемпионата Англии уругваец провел пять матчей и забил один гол.