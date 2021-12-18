Роналду назвал самый важный момент взаимоотношений с Фергюсоном

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил о периоде работы с легендарным тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном.

«Возможно, Фергюсон уже не помнит эту историю, но я расскажу ее. Так произошло, что мой отец попал в больницу, тогда я был очень подавлен. Мы поговорили с сэром Алексом на эту тему, и он дал мне несколько выходных. Команде предстояли важные игры, а я был ведущим футболистом. Однако Фергюсон вошел в мое положение и разрешил побыть с отцом. Это было для меня очень важно. Уважаю тренера за такое отношение. Он всегда держит свое обещание», - цитирует КриРо пресс-служба «МЮ».

Напомним, что португалец играл под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год.