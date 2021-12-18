Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду назвал самый важный момент взаимоотношений с Фергюсоном

18 Декабря 2021 • 13:11 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вспомнил о периоде работы с легендарным тренером манкунианцев Алексом Фергюсоном.

«Возможно, Фергюсон уже не помнит эту историю, но я расскажу ее. Так произошло, что мой отец попал в больницу, тогда я был очень подавлен. Мы поговорили с сэром Алексом на эту тему, и он дал мне несколько выходных. Команде предстояли важные игры, а я был ведущим футболистом. Однако Фергюсон вошел в мое положение и разрешил побыть с отцом. Это было для меня очень важно. Уважаю тренера за такое отношение. Он всегда держит свое обещание», - цитирует КриРо пресс-служба «МЮ».

Напомним, что португалец играл под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.12  18:00 Астон Вилла ... Бёрнли 1.75 3.85 4.40
18.12  20:30 Лидс ... Арсенал
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
14:48 · Англия. Премьер-лига
Конте вынужден заменять футболистов манекенами на тренировках «Тоттенхэма»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет Кавани на полгода
13:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал самый важный момент взаимоотношений с Фергюсоном
11:50 · Англия. Премьер-лига
Райола выбрал новый клуб для Погба 3
11:26 · Англия. Премьер-лига
Ещё один футболист «МЮ» хочет сбежать в «Барселону» 21
11:06 · Россия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на Кварацхелию
10:56 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб 3
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется топ-бомбардиром Бундеслиги 1
00:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола всё же не болен коронавирусом
17 Декабря
23:43 · Англия. Премьер-лига
Кавани склоняется к переходу в «Барселону»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Английский экс-арбитр Эллерей снова обвиняется в расизме 2
22:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл работу для Агуэро
22:18 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
22:02 · Англия. Премьер-лига
​«Вулверхэмптон» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
21:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 19 декабря 2021
Все новости
Рекомендуем