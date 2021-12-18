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Райола выбрал новый клуб для Погба

18 Декабря 2021 • 11:50 Комментировать (3)

Футбольный агент Мино Райола занимается поиском нового клуба для французского полузащитника Поля Погба, у которого истекает трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, агент хочет трудоустроить своего клиента в «ПСЖ». Поль может присоединиться к парижскому топ-клубу на правах свободного агента в конце текущего сезона.

Ранее также ходили слухи о возможном переходе французского хавбека в туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мино Райола Поль Погба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
nnike1969
18 Декабря 2021 в 13:38
Старик Райола: Отдам только в хорошие руки свою молодую пассию.
Новостей Обзор
18 Декабря 2021 в 11:57
Лучше бы в Ювентус,там он хоть кто то был и схема под него.
Куляба
18 Декабря 2021 в 13:10
уровень Погба - выход на замену в Клермон Фут ))
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