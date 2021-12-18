Райола выбрал новый клуб для Погба

Футбольный агент Мино Райола занимается поиском нового клуба для французского полузащитника Поля Погба, у которого истекает трудовое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, агент хочет трудоустроить своего клиента в «ПСЖ». Поль может присоединиться к парижскому топ-клубу на правах свободного агента в конце текущего сезона.

Ранее также ходили слухи о возможном переходе французского хавбека в туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 60 миллионов евро.