Ещё один футболист «МЮ» хочет сбежать в «Барселону»

Еще один игрок «Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе в каталонскую «Барселону». По сведениям журналистов Goal.com, на «Камп Ноу» может перебраться форвард Мэйсон Гринвуд, который не входит в планы нового тренерского штаба команды.

«Сине-гранатовые» готовы предложить контракт 20-летнему игроку. Англичанин не против такого варианта продолжения карьеры.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Гринвуд принял участие в 12 поединках, забил четыре мяча и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о потенциальном трансфере нападающего Маркуса Рэшфорда в «Барселону».