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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один футболист «МЮ» хочет сбежать в «Барселону»

18 Декабря 2021 • 11:26 Комментировать (18)

Еще один игрок «Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе в каталонскую «Барселону». По сведениям журналистов Goal.com, на «Камп Ноу» может перебраться форвард Мэйсон Гринвуд, который не входит в планы нового тренерского штаба команды.

«Сине-гранатовые» готовы предложить контракт 20-летнему игроку. Англичанин не против такого варианта продолжения карьеры.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Гринвуд принял участие в 12 поединках, забил четыре мяча и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о потенциальном трансфере нападающего Маркуса Рэшфорда в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мэйсон Гринвуд
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Комментарии (17)
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Рейтинг комментариев
старый ХЬЮ
18 Декабря 2021 в 14:16
По моему Барселона ведет не очень честную игру с переманиванием игроков. Скандал не за горами.
АнтиУкр
18 Декабря 2021 в 13:33
БРАВО ,мои правдивые комменты удаляются ,значит в правильном направлении написал ,что за вакханалия здесь происходит ,так держать <...>
jUMPER
18 Декабря 2021 в 13:45
ай...ну ты жы ни каркадил...))) энта ат иво коминтаф админы в васторги
АнтиУкр
18 Декабря 2021 в 13:49
ага , он видать у них на попечительстве находится ещё и приплачивают ему <...> и не надо удивляться ,что ЕФ превращается в сливную яму ,где троллинг в почёте ,они и сами признавались здесь <...>
Underdog !
18 Декабря 2021 в 15:01
Аааааа, чмошник вернулся))))
Матрёшка,как у тебя совести то хватает?))))
Позорище))))
сергеев сергей
18 Декабря 2021 в 13:08
Куда говорите в путалонию? Реш ,гринвуд,кавани?Ну возьмите еще тогда де хею, фернандеша, санчо.Ну а че нет?если нести ахинею то до конца
biz_plan
18 Декабря 2021 в 13:04
Что-то слишком ного слухов о трансферах Барселоны. Барса сама их распускает?
АнтиУкр
18 Декабря 2021 в 12:40
Чистка началась ,ожидаем игроков из системы Ред Булл <...>
jUMPER
18 Декабря 2021 в 12:44
ай...где прапал та дружыще..? а то тута зелень с тиной в рату неврничиить вмести са сваим хвостаносцым андирдохам...))) оби слюной изашли
АнтиУкр
18 Декабря 2021 в 13:34
чистка не только в МЮ ,но и с моими комментами ,не любят когда правду выносят на люди <...>
jUMPER
18 Декабря 2021 в 13:48
ай...правда брат.. эта кады ранетые в голову каркадилы пишуть пра фуцбол здеся...)))
АнтиУкр
18 Декабря 2021 в 13:51
футбол и эти существа не совместимые понятия от слова ВООБЩЕ <...>
crocodile
18 Декабря 2021 в 14:21
у тя с ентим брацом ишшо шестеро вдовесок идуц - сиамецкая симейка, вжУПЕЛ, так шта с папалненеем тута)
Alex1972
18 Декабря 2021 в 12:21
Последним тонущий корабль покинет португальская крыса... 100%... Хе-хе..
Castilla
18 Декабря 2021 в 14:14
Последним корабль покидает капитан. А крыса как раз первой сбежала, в Париж)
jUMPER
18 Декабря 2021 в 12:10
ай...а чо.. назриваит бунт на карабле пад названиям МАНЮНЯ...))) палундра..спасайси кто можыт...)))
Misha_diablo_football
18 Декабря 2021 в 11:37
Оба на, по ходу в клубной раздевалке очень токсичная атмосфера или паренек требует к себе большего внимания...
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