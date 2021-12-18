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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед» и выбрал новый клуб

18 Декабря 2021 • 10:56 Комментировать (2)

Английский нападающий Маркус Рэшфорд близок к уходу из «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Marca, 24-летний футболист готов продолжить карьеру в испанском чемпионате.

Рэшфорд готов присоединиться к каталонской «Барселоне». «Сине-гранатовые» ранее заявили об интересе к Маркусу.

По данным источника, сделка может быть оформлена по окончании нынешнего сезона.

Рэшфорд является воспитанником академии «красных дьяволов». За первую команду он выступает с 2016 года.

В этом сезоне нападающий провел девять матчей в АПЛ, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркус Рэшфорд
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
18 Декабря 2021 в 11:35
И правильно делает сейчас Барсу перестраивают им нужны молодые и перспективные вроде Решфорда...
Хопёр
18 Декабря 2021 в 11:21
Ещё один подававший надежды , но так и не раскрывшийся в МЮ талант.Список пополняется
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