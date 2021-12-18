«Манчестер Сити» интересуется топ-бомбардиром Бундеслиги

Чешский форвард Патрик Шик, который играет в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует Fichajes.

Испанским СМИ стало известно, что интерес к 25-летнему бомбардиру проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают Шика в качестве альтернативного варианта на случай, если им не удастся заполучить звездного голеадора.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Шик провел 13 матчей и отметился 16 забитыми мячами. Он занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь Роберту Левандовски (19 голов).