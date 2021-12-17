Английский экс-арбитр Эллерей снова обвиняется в расизме

Один из самых известных в прошлом арбитров Англии Дэвид Эллерей снова имеет проблемы из-за своих слов в адрес темнокожего коллеги в 2014 году. Тогда будучи главой судейского комитета Англии и советником УЕФА и ФИФА Эллерей во время судейской конференции позволил себе слова «ты выглядишь весьма загорелым» и «ты спускался в угольную шахту?».
Эллерей впоследствии принес извинения и прошел курс равенства и расового разнообразия. Сейчас же, как сообщает the Daily Mail, будет проведено углубленно расследование, так как открылись новые факты.
Эллерею 67 лет, на протяжении 13 лет он руководил английскими арбитрами.
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