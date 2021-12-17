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«Ювентус» или «Барселона»: Кавани выбрал себе новый клуб слухи

17 Декабря 2021 • 17:48 Комментировать (2)

Ожидается, что в зимнее трансферное окно Эдинсон Кавани сменит клубную прописку. Слухи связывали уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» с «Ювентусом» и «Барселоной», которым нужно усиление в линию нападение. По данным аргентинского TyC Sports, Кавани уже выбрал клуб и отправится на «Камп Ноу». В «Барселоне» уругваец заменит Серхио Агуэро, завершившего карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.

В сезоне 2021/2022 34-летний Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях 8 матчей. В них форвард забил один гол, поразив ворота «Тоттенхэма» в конце октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
17 Декабря 2021 в 18:28
Хави начал собирать стариков Алвеса и Кавани...
eastway666
17 Декабря 2021 в 18:23
Барса будет подбирать сомнительный контингент, пока не выростит новых молодых суперзвезд.
Аяксу - это как-то удается.
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