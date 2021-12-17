Ожидается, что в зимнее трансферное окно Эдинсон Кавани сменит клубную прописку. Слухи связывали уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» с «Ювентусом» и «Барселоной», которым нужно усиление в линию нападение. По данным аргентинского TyC Sports, Кавани уже выбрал клуб и отправится на «Камп Ноу». В «Барселоне» уругваец заменит Серхио Агуэро, завершившего карьеру из-за проявившихся проблем с сердцем.

В сезоне 2021/2022 34-летний Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях 8 матчей. В них форвард забил один гол, поразив ворота «Тоттенхэма» в конце октября.