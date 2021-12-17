​Клубы АПЛ обсудят ситуацию с коронавирусом

В понедельник, 20 декабря, клубы Премьер-лиги проведут встречу, на которой обсудят ситуацию с коронавирусом. Представители клубов будут обсуждать варианты в условиях переноса большого количества игр из-за вспышек COVID-19 в рядах нескольких клубов. Обо всём этом сообщает BBC через свой сайт.

Ранее появлялась информация о том, что некоторые клубы поддерживают паузу в чемпионате Англии из-за текущей ситуации. Впрочем, при таком раскладе появляются вопросы по поводу формирования календаря, ведь свободных слотов по ходу сезона не так уж и много.

Напомним, что за последнее время в Англии было перенесено девять матчей, в том числе пять матчей ближайшего тура.