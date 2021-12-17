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​Гвардиола сдал сомнительный тест на COVID-19, его пресс-конференцию отменили

17 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сдал сомнительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News. По данным источника, испанскому специалисту предстоит сдать ПЦР-тест, чтобы определить его статус.

Отмечается, что пресс-конференция Гвардиолы, которая должна была начаться в 12:30 по местному времени (15:30 по Москве) через Zoom, была отменена.

Если Хосеп Гвардиола сдаст положительный ПЦР-тест на COVID-19, он отправится в изоляцию на 10 дней и не будет присутствовать на воскресном матче против «Ньюкасла». В настоящий момент Гвардиола не контактирует с командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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17 Декабря 2021 в 18:39
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