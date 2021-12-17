​«Барселона» анонсировала матч легенд против «Ливерпуля»

«Барселона» посредством своего официального сайта анонсировала матч легенд против «Ливерпуля». Он должен был состояться ещё в марте 2020 года, но из-за пандемии был отложен. Новая дата матча – 26 марта 2022 года. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Деньги, которые будут собраны за счёт проведения матча легенд «Барселоны» и «Ливерпуля» пойдут в благотворительные фонды клубов.

За «Барселону» в предстоящем матче точно сыграют Хавьер Савиола и Эдмилсон. «Ливерпуль» подтверждает участие в игре Ежи Дудека, Стива Макманамана, Владимира Шмицера, Патрика Бергера, Фила Бабба и Бьёрна Тора Кварме.