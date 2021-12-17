Инсинье: «Мне нравится смотреть на «Манчестер Сити» Гвардиолы»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, судя по всему, уйдёт из клуба летом в статусе свободного агента по окончанию срока контракта. В интервью для Rivista Undici форвард высказался по поводу других лиг Европы.

«Я уважаю Англию и Испанию. В Италии же доминирует тактика, поэтому у легионеров возникают трудности при адаптации.

Я никогда не пропускаю матчи по телевизору. Если бы мне пришлось потратиться на билет, это был бы финал Лиги чемпионов. Мне нравится смотреть на «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Идеальным был бы их финал против «Ливерпуля», - слова Инсинье приводит Football Italia.