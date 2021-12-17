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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп высказался по поводу возможности приостановить чемпионат Англии

17 Декабря 2021 • 14:43 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
4.90 4.40 1.62
19.12 19:30

В клубах Англии фиксируются вспышки коронавируса – целый ряд матчей на этой неделе был перенесён. Если говорить о 18-м туре, матчи которого должны пройти 18 и 19 декабря, то уже 5 из 10 игр были перенесены.

Ходят слухи, что клубы АПЛ всё активнее выступают за приостановку сезона, надеясь разорвать цепочку заражений. По поводу такого варианта высказался рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Я не вижу большой выгоды от приостановки. Мы вернёмся, и всё будет так же. Если знать, что вирус исчезнет, я бы первым пошёл домой и ждал бы, пока это случится. Но это, вероятно, не так. Так в чём же польза от остановки АПЛ?» - слова Клоппа приводит Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Zenituwka
17 Декабря 2021 в 15:08
Юра дело говорит.
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