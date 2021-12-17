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«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу

17 Декабря 2021 • 09:43 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» планирует расстаться с габонским центрфорвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом рапортует таблоид Daily Mail. На днях стало известно, что Обамеянга лишили капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Источник сообщает, что в клубе уже начали подыскивать замену африканскому футболисту. В шорт-лист «канониров» попали два игрока. Речь идет о Доминике Калверте-Льюине из «Эвертона» и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Ранее появилась информация о возможном переезде Пьера-Эмерика в Испанию. В его трансфере заинтересована каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг Доминик Калверт-Льюин Джонатан Дэвид
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
17 Декабря 2021 в 09:57
Скажу лишь одно. На данный момент отсутствие Обамы никак не сказывается на результатах, а возможно даже и улучшает их. Как ни прискорбно, но полностью повторилась ошибка Озил 2.0. Хотя, ради истины, стоит заметить, что лично сам никак не ожидал такого.
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