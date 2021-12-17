«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу

Лондонский «Арсенал» планирует расстаться с габонским центрфорвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом рапортует таблоид Daily Mail. На днях стало известно, что Обамеянга лишили капитанской повязки из-за нарушения дисциплины.

Источник сообщает, что в клубе уже начали подыскивать замену африканскому футболисту. В шорт-лист «канониров» попали два игрока. Речь идет о Доминике Калверте-Льюине из «Эвертона» и Джонатане Дэвиде («Лилль»).

Ранее появилась информация о возможном переезде Пьера-Эмерика в Испанию. В его трансфере заинтересована каталонская «Барселона».