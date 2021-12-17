«Манчестер Юнайтед» нацелился на голкипера, пропустившего семь голов от «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить состав команды новым голкипером. Как стало известно Todofichajes, в сферу интересов манкунианцев попал вратарь Илан Мелье, выступающий за «Лидс».

21-летний футболист связан контрактными обязательствами со своим нынешним клубом до середины 2026 года. Трансферная стоимость Мелье оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Илан провел 17 поединков и попустил 32 гола. Стоит отметить, что в последнем матче против «Манчестер Сити» голкипер семь раз доставал мяч из сетки своих ворот.