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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на голкипера, пропустившего семь голов от «Манчестер Сити»

17 Декабря 2021 • 09:28 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
Лидс
окончен

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить состав команды новым голкипером. Как стало известно Todofichajes, в сферу интересов манкунианцев попал вратарь Илан Мелье, выступающий за «Лидс».

21-летний футболист связан контрактными обязательствами со своим нынешним клубом до середины 2026 года. Трансферная стоимость Мелье оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Илан провел 17 поединков и попустил 32 гола. Стоит отметить, что в последнем матче против «Манчестер Сити» голкипер семь раз доставал мяч из сетки своих ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Илан Мелье
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